Cirka 15.000 tilskuere besøgte VM i Bogense

Der vil anslået gå tre-fire måneder, før de økonomiske brikker for VM i cyklecross er faldet så meget på plads, at Per Olesen, direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme kan fortælle, hvordan det samlede regnskab ser ud.

Bogense: Med kommunale skattekroner på spil har et af de store spørgsmål, der har kredset omkring afviklingen af VM i cyklecross, været, hvordan økonomien kommer til at hænge sammen? Og det spørgsmål kommer der først svar på om tre-fire måneder, anslår Per Olesen, direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET). Først på det tidspunkt vil de mange økonomiske brikker være faldet så meget på plads, at arrangørerne kan fortælle, hvad der kommer til at stå på bundlinjen. - Det vil ikke give mening for mig at gisne om noget nu, som så måske ikke viser sig at holde, siger Per Olesen. For øjeblikket er det samlede regnskab behæftet med en række ukendte faktorer. Der skal eksempelvis gøres op, hvad der er solgt på pladsen af ikke mindst mad og drikkevarer, og ligeledes mangler det endnu det totale overblik over antal solgte billetter. - Der har været cirka 15.000 tilskuere på pladsen i løbet af weekenden, fortæller Per Olesen.

Fakta Det kostede cirka 12,4 millioner kroner at afvikle både en afdeling af World Cup i cyklecross (blev afviklet i november 2017 i Bogense, red.) og det netop overståede VM i cyklecross i Bogense.



NEET betaler: 1,1 million kroner (plus cirka en million kroner i arbejdskraft).



Sport Event Fyn: 1,8 million kroner og Sport Event Danmark: 3,6 mio. kroner.



Resten af pengene skal komme fra sponsorer, tilskuerindtægter, salg af mad og øl med mere.

Opfylder målet Arrangørernes forventning var, at der mindst skulle komme 15.000-20.000. Der var flest søndag, hvor herrernes løb blev afgjort. Her var der mindst 10.000 betalende gæster, anslår Per Olesen. Med til indtil videre at skabe lidt usikkerhed om de præcise tal er, at tilstrømningen søndag på et tidspunkt var så stor, at kontrollørerne i nogle tilfælde undlod at bruge tid på at scanne billetterne, men kun tjekkede dem manuelt. Foruden de betalende gæster var der yderligere henved 1800 mennesker til stede på pladsen. Det være sig de mange frivillige og de mange hjælpere, der var tilknyttet de forskellige hold.