To veje ved Hasmark og en i Skåstrup er udset til nye sommerhusgrunde, hvis Erhvervsstyrelsen siger god for den endelige ansøgning fra Nordfyns Kommune.

Nordfyn: 67 sommerhusgrunde ved Hasmark og 30 i den anden ende af kommunen, ved Skåstrup.

Sådan ønsker Nordfyns Kommune fordelingen af 97 nye sommerhusgrunde, som kommunen er tildelt i en pulje fra Erhvervsstyrelsen, der skal have den endelige ansøgning senest 8. februar.

Hasmark/Skåstrup: På mødet i Kommunalbestyrelsen torsdag nikkede alle ja til fordelingen, der hedder 45 grunde ved Gravemaen i Hasmark, 22 grunde ved Strandvejen i Hasmark og 30 grunde ved Strandgyden i Skåstrup.

På mødet glædede formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm (K) sig over, at fordelingen af de nye sommerhusgrunde er blevet til efter positiv dialog med de lodsejere, der bliver berørt af de nye grunde.

Selv om de nordfynske politikere er enige om, hvor der med fordel kan bygges nye sommerhuse, kan områderne først udlægges til formålet, når Folketinget har vedtaget et landsplandirektiv, der i alt åbner for godt 2000 nye sommerhusgrunde i 20 kystkommuner.

Nordfyns Kommune har i forvejen op mod 3500 sommerhusgrunde, men alligevel er der behov for flere.

- Det har rigtig stor, positiv betydning med de nye grunde. Det vil være en oplagt mulighed til at bygge sommerhuse, som er tilpasset ønskerne hos den moderne turist, har bureauleder hos Visitnordfyn Rikke Lindhøj tidligere sagt til avisen.