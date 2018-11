Castors venner har skudt indsamling i gang

Bogense: - Vi skal have alle gode kræfter i gang, fortæller Erik Hansen, der er tidligere sjakbajs på Castors legendariske bundhold, som klargør skibet i forbindelse med dets årlige værftsbesøg.

Efter at Erik Hansen ellers for nogle år siden stoppede som frivillig, er han vendt tilbage for at hjælpe efter den alvorlige brand, der ramte træskibet i september.

Ifølge et overslag på udgifterne står det nu klart, at skibet udover forsikringssummen på 600.000 kroner skal ud og finde cirka 300.000 kroner mere. Hvis det skal lykkes for de frivillige bag M/S Castor at få den 82-årige skude på ret køl igen, er man derfor nødt til at have hjælp.

- Castors Venner har startet en officiel indsamling, som efter reglerne er blevet anmeldt til indsamlingsnævnet. Dermed har vi officielt skudt kampen for Castor i gang, fortæller Erik Hansen.