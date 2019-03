Castors Venner: Solid succes for jazz i Fredskoven

Bogense: Selv ikke en lokkende forårssol og tocifrede temperaturer kunne holde venner af Bogenses stolte skib Castor fra i stort tal at tage plads i Ramazang-salen i Fredskoven for at lytte til solid jazzmusik på en lørdag eftermiddag, hvor der tilmed var forårsgymnastikopvisning i Bogense Hallerne.

Dermed kan det uden for enhver tvivl slås fast, at samarbejdet mellem støtteforeningen Castors Venner og teaterforeningen Ramazang om at dække op til frokostjazz i Fredskoven blev en gedigen succes. Måske også et udtryk for, at de mange jazz-venner længes mod sommer med lørdagsjazz på Moletorvet.

Ramazang-folkene stod for frokosten og havde beregnet mad til omkring 30. Men langt de fleste af de 60-70 gæster tog ordet "frokostjazz" helt bogstaveligt, så der var ikke meget tilbage på fadene, da musikerne i Surburban Jazzband holdt den første pause, for at også de kunne få sulten stillet.

Flere af de spisende efterlyste kaffe og kage, og så gik Ramazang-kokkene naturligvis i gang med at røre ingredienser sammen til en chokolade, og de tomme frokostfade kunne erstattes med kage - garanteret friskbagt.

Surburban Jazzband, der har den tidligere Bogense-dreng Poul Helge Hansen som trompetist, spillede gratis for at bakke op om Castors Venner, der stadig har god brug for penge til at få repareret skibet, der brændte i september. Det skal jo være sejldygtigt til den sæson, der venter lige om hjørnet.

For medlemmer af Castors Venner var der gratis adgang til koncerten, men også en del ikke-medlemmer tog en tur i Fredskoven, hvor de meldte sig ind i støtteforeningen og blev lukket ind i salen, hvor der måtte stilles ekstra borde og stole op, så alle kunne få en siddeplads.