Castor er nået til Egernsund

Nordfyn: Det var tæt på at gå helt galt, da det elektriske system på træskibet Castor brød i brand i september sidste år. Besætningen havde netop slået strømmen til for at gøre klar til en chartret tur, da der pludseligt stod flammer op af maskinrummet. Usikkerheden om reparationen af det mere end 80 år gamle skib har bølget frem og tilbage, siden forsikringsselskabet valgte at erklære skibet totalskadet.

Men nu er der gode nyheder fra søens folk.

- Castor fik grønt lys fra søfartsstyrelsen til at sejle til værftet i Egernsund ved egen kraft, og i starten af marts satte besætningen så kursen mod Als. Hun er nået godt frem og nu går arbejdet i gang, fortæller Henning Gammelgaard, der er formand for træskibets bestyrelse.

Udover brandskaderne på de tekniske installationer fik også skroget store skader, så udover den normale årlige vedligeholdelse er årets værftsbesøg en gennemgribende omgang.

- Bundholdet er i fuld gang med at slibe og male løse dele på værkstedet i Bogense og de står også for det almindelige arbejde, når Castor kommer tilbage til Bogense, fortæller Henning Gammelgaard.

Bundholdet er et hold frivillige, der hvert forår lægger et kæmpe arbejde i at gøre skibet klar til sommerens sejladser.

Henning Gammelgaard og resten af Castors bestyrelse er glade for den store opbakning, der har været til skibet.

- Der er støttet gennem Castors Venners indsamling og gennem arrangementer som Castor Cross & Citytrail-løbet hvor mere end 800 deltog. Det er intet mindre end fantastisk - og vi er meget taknemmelige, siger formanden.