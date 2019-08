Carpark North rocker Fynsk Fodbold Award

Det er fjerde gang, at Fynsk Fodbold Award afvikles, og de to foregående år har DBU Fyn kunne melde alt udsolgt.

Siden deres gennembrud med megahittet "Transparent and Glasslike" i 2003, har Carpark North manifesteret sig som Danmarks ubetinget største elektrorockband, og de har for længst mejslet deres navn ind i dansk rocks historie. Bandets musikalske univers består af alt fra eksplosiv stadion-rock båret af såvel seje guitarriffs som akustiske og melodiøse ballader.

Det er fjerde gang, at Fynsk Fodbold Award afvikles, og de to foregående år har DBU Fyn kunne melde alt udsolgt. Festen foregår i Otterup Idrætscenter.

Værd at køre efter

Claus Gramm Pedersen, administrationschef, DBU Fyn, siger:

- Vi har lagt os i selen for at blive ved med at gøre Fynsk Fodbold Award til en fest, der er værd at køre efter, og med Carpark North er jeg overbevist om, at vi har ramt skiven i forhold til musikken.

Følgende priser skal uddeles i løbet af aftenen: Årets Fynske Fodboldklub, Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub, Årets Fynske Fodboldleder, Årets Fynske Fodbolddommer og Årets Fynske Holdkammerat.

Foruden Carpark North er dansebandet Tennis klar til at sætte fut i det fynske fodboldfolk.

Billetter kan bookes på info@dbufyn.dk.