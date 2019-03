Campingpladser om kommunale pladser til autocampere: Unfair konkurrence

Ejerne af to campingpladser i Bogense mener ikke, Nordfyns Kommune skal stå for autocamper-pladser på Bogense Havn. Pladserne er væsentlig billigere end dem, campingpladserne tilbyder.

Bogense: Det er unfair konkurrence fra Nordfyns Kommune.

Ejerne af de to campingpladser i Bogense er vrede over, at kommunen vil etablere og drive yderligere seks pladser til autocampere på Bogense Marina. I forvejen råder kommunen over fem pladser ved Vestre Havnevej, og begge steder kan autocamper-ejerne parkere vognen til en væsentlig lavere pris end på campingpladserne.

- Det er virkelig overraskende og skuffende, at Nordfyns Kommune vil gå i direkte konkurrence med private erhvervsdrivende. Det svarer jo til, at kommunen beslutter sig for at åbne en tøjforretning eller en pølsevogn og selv drive forretningen, fnyser Heidi Seide Jacobsen, Kyst Camping Bogense.

- Hvis det derimod var en privat, der ville etablere pladser til autocampere, var det en anden sag. Det er den frie konkurrence, som jeg har det helt fint med.

- Det, kommunen gør ved at prøve at udhule vores virksomhed, er jo at starte en ond spiral, for hvis det går os dårligere, går det også byens butikker dårligere, siger Heidi Seide Jacobsen, der kun har oplevet ganske få dage, hvor Kyst Camping ikke har kunnet tilbyde autocampere en plads i forreste række ud mod vandet.

Heidi Seide Jacobsen påpeger desuden, at campingpladserne skal opfylde en række sikkerhedskrav omkring elinstallationer og brandsikkerhed, ligesom pladsen er døgnbemandet.

- Det bruger vi mange ressourcer på, og så er det klart, at kommunen kan gøre det billigere end os.