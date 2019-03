Byrådsveteran snart tilbage efter sygdom

Årsagen til Mogens Christensens fravær skyldes problemer med hjertet. Han kunne ikke forstå, at han så hurtigt blev forpustet, og hjertet begyndte at galoppere afsted ved den mindste anstrengelse. Efter besøg hos lægen endte han med at være indlagt i to uger.

Bogense: 69-årige Mogens Christensen (V) har valgt at tage orlov fra arbejdet som byrådsmedlem i Nordfyns Kommune, men forventer at vende tilbage til april.

Ballonudvidelse

En overgang var det på tale med en bypassoperation, men i dag, fortæller Mogens Christensen, er det mere sandsynligt, at han kan nøjes med at få en lille ballonudvidelse der, hvor åreforkalkningen er. Et hurtigt og så lempeligt indgreb, at han i løbet af få uger skulle være så meget på højkant, at han kan genoptage sit politiske arbejde.

Mogens Christensen har siddet 29 år i byrådet, og det er første gang, at han har måtte tage orlov.