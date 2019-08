Byd ind: Hvordan skal din kirkegård se ud?

Beboerne i Særslev, Ejlby og Melby opfordres til at komme med input og ideer til, hvordan sognenes kirkegårde skal se ud.

Nordfyn: "Begravelsesmønstret er under stor forandring i disse år, hvor mange unge flytter fra deres hjemsogne til større byer. Og hvor de ældre ikke vil lægge deres familier til last med vedligeholdelse af gravsteder." Sådan lyder det fra menighedsrådet i det seneste kirkeblad for Særslev, Ejlby og Melby sogne. Samtidig er det "utroligt populært" at vælge urnegravpladser frem for de større kistegravsteder. Alt sammen tendenser, der medfører, at der bliver - eller allerede er - masser af uudnyttet plads på kirkegårdene. Af de grunde inviterer menighedsrådet nu sognenes beboere til at give deres besyv med i overvejelserne om, hvad den uudnyttede plads skal bruges til. Menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup forklarer: - Vi har en del hjemfaldne gravsteder, det vil sige gravsteder som stadig står, selvom der ikke bliver betalt til dem længere. Og der bruger vi jo en del ressourcer på at holde gravstedet og klippe hæk. Derfor er punkt ét, at vi skal have fjernet de hjemfaldne gravsteder. I første omgang sår vi så noget græs, og når vi har fået det gjort på hver kirkegård, har vi kirkegårdskonsulent Tommy Christensen inde over. Han rådgiver om, hvordan vi for eksempel kan plante træer eller etablere små hyggesteder med bænke og borde.

På Melby kirkegård har man allerede arbejdet på at få flere grønne oaser som her, hvor man har erstattet perlesten med græs. Foto: Dorthe Wolff

Liv på kirkegården Hanne Kjemtrup håber på den måde, at kirkegårdene vil blive et mere attraktivt sted at opholde sig: - Vores kirkegårde er egentlig meget besøgte, i hvert fald kirkegårdene i Ejlby og Melby, som ligger ud til en cykelrute, hvor mange kommer forbi og stopper op. Men i mange år er der jo ikke sket fornyelse på vores kirkegårde, og derfor håber jeg, at vi kan lave nogle nye tiltag, hvor besøgende kan sidde stille og nyde freden og roen, mens de mindes. Eller at det for eksempel bliver mere oplagt og attraktivt for en lokal dagplejemor at gå en tur med børnene inde på en grønnere kirkegård, hvor de også kan spise en lille madpakke. Onsdag den 28. august klokken 19.00 er der offentligt møde om udviklingsplaner for kirkegårdene i Særslev, Ejlby og Melby. Det foregår på Nordfyns Efterskole, og menighedsrådet opfordrer alle interesserede til at møde op og komme med forslag og input.

Det koster tid og penge at vedligeholde store arealer med perlesten, og derfor kan man overveje, hvor man kan skifte nogle af gangarealerne ud med græs. - For det er trods alt nemmere at skubbe en græsslåmaskine, lyder det fra menighedsrådsformanden i Særslev, Ejlby og Melby Sogne. Foto: Dorthe Wolff