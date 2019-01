Busfest i Brugsen: Mærkedag fejres med morgenkaffe og rundstykker

Morud: Søndag 20. januar er det seks år siden, at Odenses bybusser begyndte at køre til Morud. Lige siden har rute 23 suppleret regionalrute 122 med kørsel i formiddags- og aftentimerne samt i hele weekenden. Og sådan skal det blive ved med at være, mener Busbanden 5462 i Morud. Derfor inviteres områdets borgere igen i år til fødselsdag, som denne gang foregår på en ny måde.

Bybussens fødselsdag falder i år på en søndag, så derfor fejres den lokale mærkedag med kaffe og rundstykker og en pose med "lidt at tygge på til morgenkaffen". Formålet er at sige tak til dem, der bruger bussen, og at inspirere endnu flere til at vælge bussens fordele til. Busfesten holdes mellem kl. 8 og 12 i Dagli'Brugsen i Morud.

- Det er i Morud/Bredbjerg-området lykkedes at opbygge og fastholde et højt passagertal på strækningen til Odense. Den opbakning vil vi gerne sige borgerne tak for, siger medlem af Busbanden 5462 og formand for Morud Lokalråd, Jon Bøgelund Rasmussen.

De seneste tal fra FynBus viser, at der i de første ni måneder af 2018 var 24.529 påstigninger i Morud-området i retning mod Odense. Det er et lille fald i forhold til samme periode i 2017.