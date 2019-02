Burger-satsning i Søndersø: Til maj åbner Joey's Burger

Søndersø: Udbuddet af frisklavet fastfood bliver snart større i Søndersø. Til maj åbner Joey's Burger forretning i byen. Det fortæller burgerforretningens indehaver Houtan Shahsavand.

- Vi får rigtig travlt med at indrette, men vi skal nå at blive klar til maj, siger Houtan Shahsavand og fortæller, at Joey's Burger kommer til at ligge der, hvor Bonustanken tidligere lå.

Houtan Shahsavand trådte for alvor ind i burgerbranchen, da han i 2015 åbnede Joey's Burger på Hjallesevej 20 i Odense. Siden har han arbejdet for at videreudvikle konceptet til glæde for kunderne. Således fortalte han i november, at han netop havde været på en tre måneder lang inspirationstur til burgernes hjemland, USA. Med sig hjem medbragte han blandt andet tre milkshakemaskiner, der hver kostede 150.000 kroner.

- Den ene af maskinerne skal stå i Søndersø, fortæller han.