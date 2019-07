Bullseye: Musikfestival på bisonfarm blev en succes

Morud: Aldrig har der været flere musikfestivaler, og der er ingen garanti for, at man som ny festivalarrangør kan få fodfæste på markedet.

Det gjorde Niels Henrik Ove med Ditlevsdal Open Air. Status er, at omkring 1700 besøgte festivalen torsdag og fredag, og det betyder, at økonomien, blandt andet også hjulpet på vej af et stort ølsalg, hænger sammen.

- Jeg er i hvert fald sikker på, at vi ikke kommer til at tabe penge, siger Niels Henrik Ove.

Endnu er regnskabet ikke gjort endeligt op. Derimod hersker der ingen tvivl om, at facit hos gæsterne er, at de forlod festivalen i opløftet stemning. Niels Henrik Ove fortæller, at han endnu ikke har haft tid til at læse den strøm af positive tilkendegivelser, der er indløbet på mail og på sociale medier. Og som han under festivalen også modtog på mere direkte vis, hvor folk kom hen og sagde tak for måden, den blev afviklet på.

- Det er næsten til at blive helt høj af.

Alle sejl var sat til for at servicere gæsterne bedst muligt. Og det lykkedes, ifølge Niels Henrik Ove. Der var indkaldt rigeligt med personale, så man undgik lange køer til mad og drikke. Der blev løbende ryddet op på området, så der hele tiden var rent. Rigeligt med toiletvogne var der også tænkt på.

- Alt fungerede, konstaterer han, selvfølgelig også med tanke på festivalens centrale omdrejningspunkt; musikken. Konceptet med en blanding af talenter og kendte, danske navne faldt i publikums smag.