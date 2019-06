Bud-armen blev trænet til auktion i Otterup

Otterup: Lørdag indbød Lions Otterup til auktion på torvet, hvor der var lagt op til den helt store budrunde med effekter for op mod 100.000 kroner. Og den invitation var der mange, der havde taget imod. Byens lokale torv var proppet med siddende og stående mennesker under en bagende juni-sol.

En af dem, der var mødt op for at byde, var Gifty Maison Nielsen fra Gerskov, der håbede på at løbe med et gavekort på håndværkertimer. Der lød derfor et stort "yes", da hun vandt budrunden om otte timers håndværkerhjælp fra Nordfyns Tømrer og Snedker.

- Vi er i gang med at bygge vores hus om. Det er et gammelt hus, og min mand kan godt lave nogle ting selv, men andre ting kunne det være rart at få professionel hjælp til som for eksempel at få beklædt nogle vægge. Derfor er jeg så glad for, at jeg får det her med hjem.