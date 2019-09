Brugerrådsformand varsler: Det bliver døden for Nordfyns seniorhuse

Brugerrådsformand varsler, at brugerrådet i både Otterup og Søndersø går af, hvis kommunen gennemfører besparelser i seniorhusene. Samtidig spår han, at seniorhusene vil lukke inden for to år.

Otterup: Flemming Radoor på 64 år har været formand for brugerrådet i seniorhuset Otterup i to år. Han mener, at det vil være en "katastrofe", hvis kommunens spareforslag om at skære de ansatte væk fra seniorhusene i Otterup og Søndersø bliver til virkelighed. - Det ville betyde, at de svageste bliver sorteret fra, for dem vil man ikke kunne håndtere. Vi vil for eksempel også få problemer med gymnastik og yoga, for der er ingen, der er uddannede til det, og at finde frivillige til det, hvor finder vi dem henne? Man glemmer, at det er ældre mennesker alle sammen, og man kan ikke køre sådan noget her fra otte morgen til sidst på eftermiddagen, fire dage om ugen med frivillige alene. Det kan ikke lade sig gøre. Derfor har jeg også sagt, at jeg er den første, der går, hvis det her bliver realiseret.

Peanuts-besparelse Arbejdstimerne, der skal spares væk, drejer sig om mere end to personalepersoner, da de sammenlagt 74 timer fra forslaget er fordelt på flere deltidsstillinger og fleksjob. Besparelsen, der opnås ved at spare de ansatte væk, beløber sig til 880.000 kroner årligt. - I mine øjne er den besparelse peanuts. Og det sparer ingenting, for i den anden ende kommer kommunen til at betale ekstra for alle de ensomme ældre, der skal have mere hjælp andre steder på plejecentre, derhjemme eller på sygehusene. Endelig mener Flemming Radoor, at besparelserne vil betyde seniorhusenes endeligt. - Tidligere på ugen fortalte jeg bestyrelserne om forslaget, og hvis besparelserne bliver gennemført, vil alle i bestyrelserne træde af. Derfor skal der helt nye bestyrelser til begge steder, og det tror jeg næppe, at de lige sådan finder. Og så er jeg ikke i tvivl om, at seniorhusene lukker inden to år, for jeg kan ikke se, at de frivillige kan køre det alene. De to brugerråd i Søndersø og Otterup holder et samlet brugerrådsmøde på mandag, hvor brugerrådene laver et samlet høringssvar til kommunen. Personalegruppen laver på samme vis et høringssvar fra dem. Lige nu har seniorhusene i Otterup og Søndersø fire-fem ansatte, og tidsplanen for implementering af den foreslåede besparelse er medio 2020.