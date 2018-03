Vejen mod en selvejende hal startede i kølvandet på kommunalreformen i 2007, hvor Bogensehallerne skulle have samme vilkår som kommunens øvrige idrætshaller. I Bogense har det bare trukket gevaldigt ud - blandt andet fordi man ikke har kunnet blive enige om betingelserne for foreningernes overtagelse. Knasterne har især handlet om, hvilken stand hallerne skulle overdrages i. Her har idrætsforeningerne holdt på, at hele anlægget trængte til en gennemgribende opdatering og nye omklædningsrum, inden man var parate til at tage over.

- For ni år siden havde vi ikke de økonomiske kræfter til at imødekomme klubbernes krav om en forbedring af hallens stand. Men målet har hele tiden været, at hallen i Bogense skulle have de samme vilkår som de andre i kommunen. Det har vist sig andre steder, at et større lokalt ejerskab kan være med til at aktivere nogle frivillige kræfter. Det kan man se fungerer rigtigt godt i for eksempel Morud. Det giver bare et større ejerskab at være herre i eget hus. Jeg tror, at vi nu også i Bogense er nået til et punkt, hvor vi kan skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem hallernes brugere, foreninger og Nordfyns Kommune, siger borgmester Morten Andersen.