Bred enighed ved VM i cyklecross: Bravo Bogense

Marc Sømme, Stefan Frederiksen og Mike Søndergaard, Bogense

- Det er sgu fedt for Bogense. Hvis bare to procent af gæsterne fra udlandet, så også kommer tilbage til byen for at opleve den igen, vil det være rigtig godt for de lokale campingpladser, butikker mv. Vi er lidt skuffet over, at der ikke serveres Odense Classic - vi har indtil videre kun kunnet finde almindelig pilsner.