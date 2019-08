Brandvæsen fik melding om større olieudslip i Bogense Havn: - Det ser værre ud, end det er

Beredskab Fyn blev onsdag aften kaldt til Bogense Havn efter en melding om et større olieudslip. Selvom der var oliefilm på et større område af vandet, vurderede brandvæsenet dog, at det ikke udgør et problem.

Beredskab Fyn fik onsdag aften klokken 19.35 en melding om en større forurening med olie i Bogense Havn og skyndte sig derfor ud til havnen.

Her kunne de rigtig nok konstatere, at der var noget olie i et større område af vandet på omkring 50 gange 100 meter, men ifølge indsatsleder Jesper Vestergaard udgør det alligevel ikke så stort et problem, at det kræver en særlig indsats.

- Vi kan ikke finde noget udslip nogen steder fra, der står og lækker. Så det må være noget, som nogen er kommet til at spilde lidt tidligere og som noget så opdager. Så i samråd med miljøvagten har vi afsluttet uden at gøre noget nævneværdigt. Vi har taget en lille smule af overfladespændingen af vandet, så det kan forsvinde lidt, så vi ikke bliver ved med at få anmeldelser på det. Men ellers er vi kørt hjem igen, siger Jesper Vestergaard, der dog godt kan forstå, at det blev meldt.

- Der skal ikke så meget olie til, før det ser voldsomt ud og kan lugte lidt. Men det ser værre ud, end det er, siger han.