Brandramt Castor har fået gang i maskinen

Det kan godt være, at kroppen stadig ikke har det så godt, men de frivillige har fået slået gang i skibets hjerte.

Bogense: Selvom der løbende kommer penge ind til indsamlingen til træskibet Castor, der blev ramt af en alvorlig brand i september, så er der lang vej endnu, inden det bliver muligt at sejle skibet på værft.

- Bestyrelsen har den helt klare holdning, at skibet ikke kommer afsted, før medlemmerne er sikre på at kunne betale den kommende værftsregning, og der er et stykke vej endnu. Men hvis vi skal nå det til den kommende sommer, skal Castor senest på værft sidst i februar, slår Erik Hansen fra foreningen Castors Venner fast.

Han har meldt sig klar til kamp for det 82 år gamle træskib og står for indsamlingen. I sin tid var han selv dybt engageret i at få skibet til Bogense, så det er med blødende hjerte, han nu må se på det totalskadede Castor.

- Vi arbejder hele tiden på at finde løsninger, der kan spare nogle penge. Blandt andet har vi skiftet værft, fordi vi fik et bedre tilbud fra Egernsund, fortæller Erik Hansen.