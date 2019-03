Brand i Adelgade blev hurtigt slukket

Beboere slap med skrækken, da der var brand i en etageejendom i Adelgade.

Klokken 15.15 modtog Beredskab Fyn en melding om, at der brand i en bygning med lejligheder. De rykkede ud, og cirka 15 minutter efter kunne de køre tilbage til stationen.

Branden var opstået på bagsiden af huset, og var ved at sprede sig til husets opgang. Heldigvis fik flammerne ikke fat i huset, og det var derfor heller ikke nødvendigt at evakuere beboerne.

Politiet er nu i gang med at snakke med en af bygningens lejere for at finde ud af, hvordan branden startede.