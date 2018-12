Bowlingforpagter efter storbrand: - Centeret brændte ned for øjnene af mig

Han havde lige fejret 15-års jubilæum hos Otterup Bowlingcenter, da centeret få måneder senere brændte ned. Ulrik Bieler ser tilbage på den hektiske aften og fortæller om det nye bowlingcenter.

Otterup: Klokken 3.45 bringer alarmen Ulrik Bieler ud af hans søvn med høje, lyse toner. Han kommer hurtigt i tøjet, stævner ud mod bilen og drejer nøglen. Han aftaler med en af sine ansatte at går ind fra hver sin indgang ved hallen, som de plejer, når tyverialarmen i Otterup Bowlingcenter går. - Der må være en del personer, som har brudt ind. Ellers lyder alarmen ikke fra tre lokaler på én gang, undrer Ulrik Bieler sig, idet han forlader indkørslen. Men hvad der møder ham på Stadionvej 29. september, er langt værre, end noget indbrud kunne have været.

Datoer for nyt bowlingcenter 29. september brændte det tidligere bowlingcenter i Otterup ned.27. november mødtes Ulrik Bieler med arkitekter, som skal stå for at tegne det nye bowlingcenter.



1. januar skal det gamle center være revet ned.



1. februar begynder arbejdet med opførelsen af det nye center.



Et sted mellem 15. september til 1. oktober 2019 er planen, at det nye Otterup Bowlingcenter står klar.

Ulrik Bieler havde få måneder inden branden fejret 15-års jubilæum som forpagter af Otterup Bowlingcenter. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Sort, mørk røg Da Ulrik Bieler få momenter efter kører langs Åkandevej og drejer ind mod halområdet, kan han se røgen sive op fra haltaget. Først gætter han på, at indbrudstyvene har brugt røggranater. Men der er ingen tyve. - Kun en kulsort, tyk røg. Så småt går det op for ham, hvad der er ved at ske. Han parkerer bilen på Stadionvej og spæner højre om den gamle halbygning. Han låser op til bagkøkkenet, river døren op og skal kæmpe med lysten til at trodse den massive varme fra bowlingcenterets indre. Måske kan han nå at redde et eller andet, tænker han. Men elektriciteten er forsvundet og gangene bælgmørke, så han vælger at træde nogle skridt væk fra bygningen. Et klogt valg. Da han møder sin medarbejder Poul Erik Henriksen ved bowlinghallens bagende og får ringet efter brandvæsenet, slikker flammerne allerede på bygningens loft. Tagets teglsten baldrer med øredøvende knald, der minder om geværskud. Og dele af loftet skiftes til at falde mod jorden med høje brag. - Jeg ved ikke, hvad der ville ske, hvis jeg var fortsat derind, fortæller Ulrik Bieler om beslutningen foran døren. - Jeg gik lidt i chok. Jeg følte mig så magtesløs i de minutter, vi ventede på brandmændene. Centeret brændte ned for øjnene af mig.

Kun meget få ting kunne reddes efter branden i Otterup Bowlingcenter, og det er stadig farligt at gå meget tættere på loftnedfaldet end her ved døren. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Hurtig reageren Da brandvæsenet ankommer 10-15 minutter senere, står det klart for dem og Ulrik Bieler, at bowlingcenteret ikke kan reddes. I stedet begynder han at tænke fremad. - Hvad med alle vores kunder? Hvad gør vi med deres reservationer, spørger han sig selv med blikket mod flammerne, der spiser samtlige kundeaftaler. Ulrik Bieler kalder sit Bieler's Gourmet, Bowling og Vinbar-personale til møde midt på formiddagen. De diskuterer, hvad de kan nå at gøre klar, og hvordan de klarer det. - Vi havde nogle reservationer på dagen, som vi måtte aflyse. Men allerede dagen efter skulle vi lave mad til et selskab på 30 mennesker. Det samme mandag. Vinsmagning onsdag. To selskaber torsdag, men vi fik det til at give mening, husker han. Resten af weekenden bestiller personalet varer og nyt køkkenudstyr hjem til de kommende dage, og de indretter et depotrum i den gamle hals tidligere yoga-lokale. - Vi løftede i flok, så arrangementet dagen efter branden alligevel blev til noget, fortæller Ulrik Bieler, der efter branden nærmest arbejder i døgndrift med sine ansatte og familie. - Uden personalets og min families velvillighed til at hjælpe med ekstra vagter var det aldrig gået. Det er deres fortjeneste.

Foto: Mikkel Hamann Jensen

Nyt center på vej I de efterfølgende uger presser opgaverne sig på. Ulrik Bieler mener, at de har klaret 90 procent af de planlagte reservationer fra branden til nu. Selv med begrænset køkkenplads. Blandt andet leverer de mad den 27. oktober til 600 gæster ved Fyns Fodbold Award 2018. - Der er mange, som tror, vi ikke er her mere efter branden. Men vi er altså i gang. Både psykisk og fysisk er Ulrik Bieler stadig mærket af arbejdet efter branden. Tabet af bowlingcenteret. Arbejdet med at holde overblikket. Forhandlingen med forsikringen, der råder ham til at passe på sig selv. Dog skal der gerne stå et nyt bowlingcenter klar i Otterup til oktober næste år, hvis alt går efter planen. - Det har været så hårdt. Det har hele tiden været to skridt frem og tre tilbage, siger han og tilføjer afsluttende: - Men ser man ti måneder frem fra nu, så ser det slet ikke så slemt ud igen.