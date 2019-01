Botilbud: Ekko har forplantet sig til Gamby

Gamby: Ekkofonden, der driver Botilbuddet Søndersø på Farsbøllevej i Gamby, er en erhvervsdrivende fond, der arrangerer botilbud, særligt tilrettelagte tilbud og støtte for udsatte og sårbare voksne, som fonden skriver på sin hjemmeside.

Formålet er "at skabe rammer, som giver den enkelte beboer tryghed, en meningsfuld hverdag og et værdigt liv. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og udviklingsmuligheder."

Fonden har hjemsted i Hjørring og driver botilbud rundt omkring i landet. Botilbuddet i Gamby er fondens første og indtil nu eneste på Fyn.

Navnet Ekkofonden er dannet af forbogstaverne i de fire grundlæggende værdier i fondens arbejde: Engagement, kvalitet, kommunikation og omsorg.

Ud over det personale, der er tilknyttet det enkelte botilbud, har Ekkofonden et korps af støttepersonale, for eksempel sygeplejersker, socialrådgivere, pædagogisk rådgivning og pedeller, som det enkelte botilbud kan trække på, hvis der er behov for friske øjne eller praktisk hjælp i en speciel situation.

Det er hjemkommunen, der betaler for beboerne på botilbuddene, og visiteringen sker centralt.