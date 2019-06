Borgmester om styrtdyk på erhvervsvenligheden: - Vi har ikke kunnet rekruttere de nødvendige folk

Borgmester Morten Andersen (V) siger, at Nordfyns Kommune ikke har kunnet rekruttere de nødvendige folk til byggesagsafdelingen. Ifølge borgmesteren er det primært årsag til, at Nordfyns Kommune er dumpet ned ad Dansk Byggeris rangliste.

Nordfyns Kommune er faldet 39 pladser ned ad Dansk Byggeris analyse af erhvervsvenligheden i landets kommuner. Hvad er din forklaring på det?

- Når man dykker ned bag tallene, skyldes det jo primært, at byggesagsbehandlingstiden er steget markant de senere år, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Vi ønsker at have en hurtig og effektiv sagsbehandling, men vi har været underbemandet. Vi har simpelthen ikke kunnet rekruttere de nødvendige folk til byggesagsbehandlingen. Aktuelt er sagsbehandlingstiden på rette vej, og den er faktisk faldet markant, og vi skal fortsætte ad samme spor.

Byggesagsbehandlingstiden er inden for det seneste år mere end fordoblet i Nordfyns Kommune. Hvad betyder det for, hvor attraktivt det er at bosætte sig på Nordfyn?

- Hvis der var et vedvarende problem, så kunne det godt være et konkurrenceparameter i forhold til at tiltrække virksomheder og bosætte sig som borger. Vi har ikke haft et generelt problem med byggesagsbehandlingstiden, men vi tager det selvfølgelig alvorligt, når undersøgelser viser, at Nordfyns Kommune pludselig oplever en markant langsommere byggesagsbehandlingstid.

For nylig har en mindre delegation fra Nordfyns Kommune været over på Folkemødet på Bornholm for blandt andet at fortælle om erhvervsvenligheden her i kommunen. Hvordan stemmer det overens med, at den nye analyse af erhvervsvenligheden viser, at Nordfyns Kommune er placeret som nummer 62 ud af 98 kommuner?

- Det stemmer rigtig godt overens. Forstået på den måde at det, vi var over at fortælle om, var vigtigheden af at have et godt erhvervsklima og have et godt samarbejde med vores erhvervsliv, og det har vi også på Nordfyn. Vi var på Bornholm med baggrund i Dansk Industris undersøgelse, hvor vi i 2018 opnåede en placering som nummer fire i landet.

Hvad vil Nordfyns Kommune gøre for at nedbringe byggesagsbehandlingstiden?

- Vi har fået to friske og nyuddannede folk i vores byggesagsafdeling. Når man ansætter nyuddannede folk, går der lige lidt tid, inden de er helt oppe at køre. Som tidligere nævnt er sagsbehandlingstiden på vej ned igen, så jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kommer tilbage på sporet igen. Og dermed også tilbage til en placering, som vi opnåede sidste år i Dansk Byggeri, hvor vi lå nummer 23.

Viser den her undersøgelse ikke, at man skal tage både undersøgelsen fra Dansk Industri og Dansk Byggeri med et vist gran salt?

- Jeg står ikke her og finder på undskyldninger. For selvfølgelig skal man tage disse undersøgelser seriøst og bruge dem til at forbedre kommunens erhvervsvenlighed. Når vi glæder os over, at vi klarer det godt, så skal vi også kunne acceptere, når det ikke går så godt.

- I Dansk Byggeris analyse er der mange kommuner, der hopper rigtig meget på et år, fordi den er meget fagspecifik. Et enkelt parameter som byggesagsbehandlingen kan give store udsving på ranglisten, i forhold til Dansk Industris undersøgelse, hvor mange parametre som åbninger i børnepasning, kommunens informationsniveau og helt andre ting, giver en mere bred undersøgelse.