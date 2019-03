Borgmester om kønsneutrale lyskryds: - Noget fuldstændigt pjat

Der er udsigt til, at Bogense får to nye lyskryds i år, men der er absolut ikke udsigt til, at figurerne på lyssignalerne skal være kønsneutrale. Borgmester Morten Andersen er forundret over debatten.

Bogense: Som tidligere omtalt så står Bogense til at få to nye lyskryds i løbet af i år. Sædvanligvis er der ikke tvivl om hvilke figurer, trafiklysene skal indeholde.

Men en spirrende debat andre steder i landet udfordrer den vanetænkning. I blandt andet København og Aarhus ønsker politikere fra De Radikale og Alternativet, at der opsættes kønsneutrale trafiklys. Ideen er, at trafiklysene på den måde skal respektere andre kønsidentiteter end den mandlige og den kvindelige indentitet.

Så borgmester Morten Andersen er det her ikke en oplagt mulighed for, at Nordfyn viser vejen og som den første kommune sætter kønsneutrale lyssignaler op, når der alligevel skal laves nye lyskryds?

- De signaler, vi har i dag, kan alle folk forstå, og dem skal vi ikke begynde at ændre. Jeg synes også, det er vigtigt, at man møder de samme signaler, uanset om man er i Nordfyns Kommune eller andre steder.

- Eller sagt med andre ord: Jeg synes, det er fuldstændigt pjat at begynde at spilde krudt på sådan noget. Og så må man bare sige, at der i givet fald kun er ét sted at tage pengene, og det er de steder, hvor vi i forvejen bruger pengene til gavn for borgerne, lyder det fra Morten Andersen.

I London, Manchester, München og Köln er der allerede kønsneutrale trafiklys, skriver Kristeligt Dagblad.