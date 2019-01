Boligselskab: Et stort 'ja' til seniorer i Krogsbølle

Krogsbølle: Et seniorbofællesskab på Kirkebakken i Krogsbølle er rykket et stort skridt nærmere, efter at Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) har givet tilsagn om at bygge på marken ved Agernæsmindevej med skolen som nærmeste nabo.

Tilsagnet fra FAB er hjulpet på vej af, at boligselskabet er meget tæt på at have alle formaliteter på plads med Nordfyns Kommunes planafdeling om at bygge yderligere et antal almennyttige boliger i Otterup. De to byggeprojekter tilsammen vil give FAB en større volumen på de opgaver, der sendes i udbud og dermed mulighed for at få bedre priser, end hvis udbuddet blot omfatter boligerne i Krogsbølle.

Når FAB får de sidste formaliteter på plads, er der ikke udsigt til flere store sten på vejen mod byggeriet af otte seniorboliger i Krogsbølle, for alle partier i kommunalbestyrelsen tilsluttede sig i sidste efterårs budgetaftale et tilsagn om at støtte et seniorbofællesskab i Krogsbølle, når der ligger en ansøgning fra et boligselskab.

Støtten er nødvendig, fordi seniorbofællesskabet skal bygges som almene boliger, hvilket betyder, at kommunen skal betale en procentdel, typisk 10 procent, af anlægsudgifterne.