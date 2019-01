Bolden ruller i Skamby Cup

Indefodbold, Skamby Cup i Søndersø Hallen:

-Kom nu, pres! Ja, og spil den nu igen!

Entusiasmen og intensiteten er ikke til at tage fejl af når der i dag søndag spilles indefodbold i Skamby Cup 2019. Det er den 31. version af Skamby Boldklubs traditionsrige indefodboldstævne i Søndersø Hallen. Et stævne som toppede i midt-halvfemserne med omkring 130 deltagende hold. I 2019 kan der dog kun mønstres 27 hold mod 50 hold i 2018.

-Der er jo så mange tilbud i vore dage, som en af hovedmændene bag stævnet, Flemming Kristensen, siger det.

-Det gør sig jo også gældende i udendørs klubfodbold, hvor mange klubber, som før havde 3-4 hold, nu kun har ét eller to hold.

Selv om der i år ikke er helt så mange hold med, som i de gode gamle indefodbold-dage, så er der stadig masser af seværdig indefodbold, som jo især appellerer til teknikerne. Det hele sikkert ledet af de to rutinerede dommere, Ole Nielsen, og den tidligere Superliga-dommer, Arne Hansen.

Der bliver spillet i to rækker, Firma-rækken, hvor man skal være ansat i firmaet for at stille op, og Herre-rækken, som er en åben række, hvor alle kan deltage. Sidstnævnte er også rækken, hvor man kan skrabe point til den landsdækkende Indoor League og Indefodbolds rangliste. Mix-rækken, som var tænkt som en lidt sjovere række med både damer og herrer, måtte aflyses da der kun var to tilmeldte hold.

Med store præmier er det svært at lave penge på selve fodboldstævnet. Men hovedsponsorerne Intersport og SuperBrugsen Søndersø sikrer sammen med mange annonce-sponsorer i kampprogrammet et overskud til gavn for Skamby Boldklubs ungdom.