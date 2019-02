Nordfyns Kommune: Adgang og vandringer ved Bogenses "grønne hjerte" diget bliver betydeligt nemmere, når kommunen nu går i gang med at rydde krattet på en mindre strækning af diget ved Bogenses Grønne Hjerte. Kvægbroen over kanalen mellem de to græsningsarealer renoveres, så køerne kan græsse på begge sider af hegnet. Der etableres samtidigt passage gennem hegnet, skriver Nordfyns Kommune på sin hjemmeside.

Man kan derefter skyde genvej fra stien ved pumpestationen via diget, gennem hegnet og ad et nyt slået spor mellem hegn og dige op til grusstien på det foranliggende dige. Krattet ryddes nu inden fuglenes ynglesæson for at forstyrre dyrelivet mindst muligt. Der bibeholdes lidt krat som skjul i forbindelse med den tidligere opsatte isfuglekasse ud mod kanalen.