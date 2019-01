Bogense: Halmballer, længere åbningstider og regnbuecykelfarver. Bogenses butikker og spisesteder glæder sig til, at de forventede flere tusinde gæster i forbindelse med VM i cyklecross besøger byen.

- En arbejdsgruppe hos handelsstandsforeningen har rådet til, at alle holder åbent til sent hele weekenden. Og det bakker butikkerne op omkring, fortæller Per Maegaard, formand for Bogense Handelsstandsforening.

Butikkerne har åbent til klokken 21.00 fredag, 19.00 lørdag og 17.00 søndag. Ikke nok med det, så har mange butikker langs Adelgade også bestilt en særlig VM-pakke. Den består af bannere og balloner, halmballer og kasketter. Alle kommer til at lyse byen op i blå, røde, sorte, gule og grønne UCI-farver, som er organisationen, der administrerer internationale cykelbegivenheder såsom VM i cyklecross.

- Det handler om, at vi skal vise Bogense fra byens bedste side. Her skal ikke være kedeligt og lukket ned, når VM-gæsterne kommer på besøg, siger Per Maegaard.

Frivillige spærrer af for Bogense Havn fra tirsdag til slutningen af weekenden, så for at komme til VM-pladsen må gæster gennem gågaden, hvilket giver butikkerne rigeligt med mulighed for at vise pynten og byen frem.