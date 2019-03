Bogense-robotter fører kampen mod Kina

Omlægning til robotteknologi har banet vejen for en stor eksport til Kina, samtidig med at der er skabt flere arbejdspladser i Bogense.

I stedet for at ansatte skal sidde og samle mange forskellige komponenter i hård, klar og blød plast, så bliver det hele støbt i én enkelt proces og i samme form.

Efter en række år med massive teknologiinvesteringer er Bogense-virksomheden igen i stand til at tjene penge, og beviset er - udover på bundlinjen - at Bogense Plast i dag har en stor eksport til kunder, der driver samlefabrikker i Kina.

Bogense: Der er masser af teoretisk snak om fremtidens industrirobotter og den fynske robotklynge, men mandag eftermiddag var politikere og erhvervsfolk trukket i arbejdstøjet og ud i virkeligheden for at høre, hvad det er, teknologien kan.

Bogense Plast A/S CVR-nummer: 87341119 Regnskabstal for 2018 (Tal for forrige regnskabsår i parentes): Brutto-fortjeneste/-tab: 50,6 millioner kr. (46,1 millioner kr.) Resultat før skat: 4,2 millioner kr. (679.000 kr.) Resultat efter skat: 3,3 millioner kr. (523.000 kr.) Egenkapital: 17,1 millioner kr. (13,8 millioner kr.) Antal ansatte: 91

Freddy Tindhof viste rundt på sin virksomhed, hvor der senest for fire år siden blev bygget til med et stort produktionsområde og ekstra 2000 kvadratmeter lager. Nu er Bogense Plast ved at vokse ud af disse rammer også. Foto: Thomas Gregersen

I politikernes øjne har eventyret fra Bogense også den interessante vinkel, at robotternes indtog er kommet samtidig med, at der er skabt flere lokale arbejdspladser.

Holder fast ved Bogense

Det at være helt fremme i teknik-skoene har betydet, at Bogense-virksomheden er trådt ind i top 10 blandt landets 300 plastvirksomheder inden for sprøjtestøbning. Lego er stadig helt alene i spidsen, selvom en del af deres produktion er flyttet ud af landet.

Udflytning har aldrig for alvor været inde i overvejelserne hos Freddy Tindhof, der for et par år siden modtog plastbranchens pris for at bevare de danske arbejdspladser.

- Vi vil have virksomheden samlet ét sted, og det er her i Bogense. Det er hverken sværere eller dyrere at drive virksomhed i Bogense end langs motorvejen i Odense, mener han.

Freddy Tindhof startede virksomheden i Kolding i 1973 og flyttede til Bogense i 1979 på grund af den dengang største kunde - kabeltromlefabrikken Jo-Jo El, der lukkede i 2003.

76-årige Freddy Tindhof har lovet at blive i spidsen af sit livsværk, foreløbig indtil han fylder 80.

- Men hver eneste eftermiddag når jeg går ud af døren, så er der i realiteten gjort klar til et generationsskifte. Jeg har en ledelse, som jeg har fuld tillid til at de kan klare opgaven, siger han.