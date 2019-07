Bogense på skotsk: Mænd i kilt og et uhyre fra Langesø

To gange i løbet af aftenen, klokken 19 og klokken 20.30, har raptoren lovet at gå en runde i byen, og når den ikke går, falder den til ro ved børneområdet ved Manneken Pis, hvor naturvejlederne vil fortælle børn - og alle andre interesserede - om dinosaurerne.

For at begynde med uhyret, så har det på vejen fra Langesø, hvor det er fanget, til Bogense forvandlet sig til en efter sigende meget livagtig model af en raptor - en fuglelignende dinosaurer, som levede for mellem 85 og 80 millioner år siden.

Bogense: Mænd i kilt, sækkepibemusik og Loch Ness-uhyret - eller dets fætter. Det hele er der, når Bogense Handelsstandsforening slår det skotske tema an til sommerens By Night fredag den 26. juli.

To mænd i kilt

Rundt omkring i byen kan by night-gæsterne møde to mænd i kilt og uniformsjakker. Det er formand for handelsstandsforeningen Per Maegaard og boghandler Carsten Hald, der har fået sendt to originale kilte fra Skotland. Hvad de to har under kilten, har det ikke været muligt at få oplyst.

Når de to skotske soldater og raptoren vandrer rundt i byen, bliver de naturligvis ledsaget af sækkepibemusik spillet af bogensiske Louise Davidsen, der har spillet sækkepibe, siden hun var 14-15 år. Nu er hun 30.

- Min familie har været på Tønder Festival hvert år i mange, mange år, og jeg er blevet hevet med, fra jeg var fire måneder gammel og har altid været enormt fascineret af det instrument, der kunne larme helt vildt meget, forklarer hun på spørgsmålet om, hvorfor en teenagepige begyndte at spille på sækkepibe.

- Specielt min mor syntes ikke, det var en særlig god idé, og hun troede, ideen ville gå over, men så var der en, der bildte min mor ind, at når "Louise er en lille pige, så skal hun bare have en lille sækkepibe, og den larmer slet ikke så meget". Det passede jo selvfølgelig ikke, men så fik jeg lov.

Og det har ført til, at Louise Davidsen siden har deltaget i solokonkurrencer med sit instrument og også spillet til begravelser og små, private arrangementerne ud over at spille sammen med Dungillie Pipe Band, der har base i Svendborg. På det seneste har hun holdt en pause, mens hun har fået børn, men nu er hun altså klar igen - og denne gang på hjemmebane i Bogenses gader.

I børneområdet ved Manneken bliver der masser af aktiviteter, for eksempel svingkarrusel, highjumper, hoppeborg og traktorfarm, og Troldmanden fra Samsø og Cirkus Fyr og Flamme underholder.

Flere steder rundt om i byen er der gratis musik, og i butikkerne vil der formentlig være tilbud, så selv en skotte kan være med.