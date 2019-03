Bogense-gymnaster på gulvet

Otte hold skulle ifølge programmet på gulvet i løbet af eftermiddagen fra de helt små på holdet Spilopperne til Nordfyns Juniorhold. Også et gæstehold fra Højby Rope Skipping deltog i den nordfynske opvisning.

Lørdag var det Bogense Gymnastikforenings tur til at invitere til forårsopvisning i Bogense Hallerne, og den forestilling løste omkring 250 billet til.

Der skulle et større hold af instruktører til at give en hjælpende hånd med spring og kolbøtter under Børnemix-holdets opvisning. Foto: Betty Rasmussen