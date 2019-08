Bogense Svømmeklub: Trænere fundet i 11. time

Bogense Svømmeklub er kommet i land med hensyn på at finde frivililge trænere til den nye sæson. Arkivfoto

Da Bogense Svømmeklub offentligt fortalte, at over 50 børn risikerede at miste svømmeundervisningen, hvis der ikke akut blev fundet trænere, skete der ting og sager.

Bogense: Overalt er det en tilbagevendende udfordring at finde frivillige kræfter til foreningslivet. Birgitte Andersen, medlemsadministrator og bestyrelsesmedlem i Bogense Svømmeklub, fortæller, at hun også "gik lidt i panik", da klubben en uge før sæsonstart stod og manglede to trænere. I værste fald risikerede over 50 børn at miste svømmeundervisningen. Redningskransen kom fra uventet side. For efter at avisen skrev om det akutte problem, skete der ting og sager. - Vi har før været presset med at finde frivillige, men aldrig som denne gang. Heldigvis har vi nu fundet de to trænere, vi manglede på tirsdagsholdene, så vi starter som planlagt på mandag, fortæller Birgitte Andersen.

Flere end forventet I kølvandet på artiklen, der blev publiceret i Fyens Stiftstidende og på Fyens.dk, kom der flere henvendelser fra interesserede. Faktisk så mange, at der ikke er brug for alle her og nu. - Vi har skrevet alle op og tager kontakt til dem, hvis vi senere får brug for hjælp. Det har været skønt at mærke den store opbakning, da vi havde allermest brug for den. Det kan man som frivillig blive helt høj af, siger Birgitte Andersen. På Facebook blev artiklen delt 123 gange og nåede ud til over 8000 mennesker.