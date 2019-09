Bogense: Den 27. september er der premiere på Bogense Revyen 2019, som i år finder sted i Fredskoven. En revy, der meget passende har fået titlen "På Skovtur". Klaus Svanborg Pedersen fortæller, at revyen kommer rundt om en god landhandel af emner.

- Vi kommer rundt om mange sjove ting som ufoer, camping, kvinder og ægtepar. Og så kommer vi til at have lidt flere numre med lokalt indhold end sidste år, for eksempel om parkering forskellige steder på Nordfyn.

Klaus Svanborg Pedersen glæder sig til premieren på revyen sidst på måneden - en revy, som de seks skuespillere har øvet sig på siden starten af august.

- Det bliver en rigtig god revy, fordi vi har været i den positive situation, at vi har haft over 60 gode numre at vælge imellem, og derfra har vi udvalgt cirka 26 numre fordelt på to akter. Og så har vi jo fået den nye mand Jan Kenneth Larsen med i år, som flere gange har vundet DM i revy, så vi har et rigtig stærkt hold.

BAT's revyhold består i 2019 af Annalaura Holy, Rikke Bach Eriksen, Heidi Kristensen, Rene Maaløe, Klaus Svanborg Pedersen og Jan Kenneth Larsen, mens Lasse Holy igen i år styrer løjerne som kapelmester og instruktør.