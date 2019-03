Børnemangel: Politikere håber, Sporvognen består

Kommunalbestyrelsen siger ja til, at børnehusene Sporvognen og Dalskovreden smelter sammen i en prøveperiode på to år. Men så ser de gerne Sporvognen køre igen.

Løkkemark/Roerslev: Bestyrelsen ved skoledistrikt Kystskolen har fået det forventede ja fra en samlet kommunalbestyrelse til, at de fire børn fra Børnehuset Sporvognen i en prøveperiode på to år må rykke sammen med børnene i Dalskovreden i Roerslev.

Det har bestyrelsen, som fortalt i avisen forleden, ønsket både af hensyn til børnene og personalet. Fire børn er for få til en daginstitution, mener både bestyrelse og forældre.

Men fra flere af politikerne var det ja med et tilføjet håb om, at sammensmeltningen af de to børnehuse netop kun bliver for en begrænset periode.

- Det er svært at drive små institutioner i Nordfyns Kommune, hvis forældrene ikke vælger tilbuddet til. Vi håber, at forældrene tør tro og satse på, at pasningstilbuddet vil eksistere igen, så den naturlige fødekæde til afdelingsskolen Løkkemark opretholdes, sagde Jane Yndgaard (DF).

Det fik borgmester Morten Andersen (V) til at indskyde, at det lave børnetal i Sporvognen vel er udtryk for, at børnene ikke er der.

- Det er et område, hvor der er født rigtig få børn, sagde borgmesteren.