Særslev: I dokumentarfilmprojektet Vores Børn følger dokumentaristen Michael Dinesen fire børn/unge i udsatte familier. Den ene er 13-årige Sabrina Hansen fra Særslev, de andre tre kommer fra Arden, Ølstykke og Grenå.

Dokumentaren, der efter planen kommer til at bestå af 12 afsnit, er bestilt af Nordisk Film/TV 2 og Røde Kors og skal primært vises i Go' Morgen Danmark.

Formålet er at sætte fokus på, at der er en stor gruppe børn i Danmark, der har brug for en ekstra håndsrækning, fordi deres familie for eksempel ikke har råd til at betale for fritidsaktiviteter eller til at rejse på ferie.

- Børnene er vokset op i familier, hvor de ikke har råd til ret meget, og de er enormt bevidste om deres egen situation, og at de ikke har de samme forudsætninger som de fleste andre børn. Men de er stadigvæk tilfredse med det, de har, fortæller Michael Dinesen om de erfaringer, han indtil nu har gjort med de fire børn.

- Selvfølgelig har de også drømme som alle mulige andre, og meningen med filmen er også at vise et ret almindeligt børneliv, men med små sprækker ind til noget, hvor man tænker, "ja, det er også vildt, at de for eksempel aldrig skal på ferie", og at de så stadig tænker, at det er ok, siger Michael Dinesen.