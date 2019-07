Blondine-musical i Otterup

Nordfynsspillene satser på at spille "Legally Blonde" til sommerforestillingen i 2020.

Otterup: Allerede før den sidste sang er sunget i denne sommers forestilling "Cats", løfter Nordfynsspillene sløret for planen for sommeren 2020.

I programmet til "Cats" opfordres publikum til at glæde sig til "Legally Blonde" i 2020.

Det er en musical baseret på filmen med Reese Witherspoon i hovedrollen og med den danske titel "Blondinens Hævn".

- Det er en rigtig sjov musical. Den er lavet for at være sjov, muligvis verdens sjoveste musical, siger formand for Nordfynsspillene Max Hansen.

- Det er god musik, der faktisk er overraskende svær at spille, selv om det ikke umiddelbart lyder sådan, så det kræver nærmest konservatorieuddannede musikere, men det skal nok lykkes, forsikrer formanden.

Det kræver dog, at underskuddet på "Cats" ikke bliver alt for stort, fordi publikum i hvert fald i den første uge svigtede på grund af det svingende sommervejr.

Derfor er der heller ikke skrevet 2020-kontrakt med dette års instruktør Jesper Nielsen, selv om forslaget om at spille "Legally Blonde" kommer fra ham.

- Jeg vil gerne være færdig med "Cats" og være sikker på, vi har en forening, før vi skriver kontrakter for næste år, siger Max Hansen.