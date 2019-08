Blommefestival skal sætte Søndersø på kortet

Søndersø: Overalt på Nordfyn bugner plantagerne i øjeblikket af mange forskellige slags frugt gennem sommeren og sensommeren, og ligesom roserne i Bogense fortjener denne afgrøde naturligvis sin egen hyldest ved en festival.

Nogenlunde sådan lyder idéen bag at Søndersø Borgerforening i år står bag byens første frugtfestival, der løber af stablen søndag den 1. september.

- Borgerforeningen er jo på evig jagt efter begivenheder, der kan samle borgerne og være med til at skabe noget sammenhold og gode oplevelser i byen, siger foreningens formand Ida Tokehøj.

Det bliver borgmester Morten Andersen, der sammen med Ida Tokehøj åbner blomme- og frugtfestivalen klokken 10. Det sker umiddelbart inden formiddagens børneløb, hvor alle børn kan dyste i forskellige løbedistancer.

- Vi har delt programmet lidt op, så formiddagen primært er med aktiviteter for børnefamilierne. Der bliver kagekonkurrence og forskellige spil og aktiviteter som stigegolf, frisbee, skydetelt og snobrødsbagning på Odensevej ved Borgercaféen, fortæller formanden.

Alle kager er velkomne til konkurrencen og de behøver slet ikke være med temaet frugt og blommer, men man må selvfølgelig gerne, hvis man lige har en god opskrift på sådan en, lyder det fra arrangørerne.

Den nordfynske kagemester kåres cirka klokken 11, når dommerne har voteret.

I løbet af dagen vil der være forskellig levende musik og underholdning i festivalens telt og boderne vil have åbent med salg af både frugt og alt muligt andet mellem himmel og jord.

- Der er stadig mulighed for at få en bod, hvis man har et eller andet man gerne vil sælge. Det kan være loppeeffekter eller andet, siger Ida Tokehøj.

Over middag bliver programmet rettet mod mændene, når der kommer besøg af en masse flotte motorcykler, mens musikken bliver masser af 60'er rock med Peder Hansen fra legendariske Spacemakers. Man kan tilmelde sig træffet med både veteran- og nyere maskiner.

Hvis man vil tilmelde sig børneløb, kagekonkurrence eller motorcykeltræf - eller man vil have sin egen markedsbod, kan det ske til Ida Tokehøj på telefon 2446 0698 eller email idatokehoj@gmail.com.