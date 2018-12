Bliver du ramt? Fynbus nedlægger 19 afgange på Nordfyn

For få passagerer er årsagen til, forklarer Fynbus, at antallet af busafgange på Nordfyn skæres ned.

Nordfyn: 14 hverdagsafgange, én natbusafgang i weekenden og fire uddannelsesafgange forsvinder ud af de nordfynske buskøreplaner. Det sker den 13. januar.

Hverdagsafgangene er hårdt ramt om morgenen og om eftermiddagen. Det drejer sig om én morgenafgang og otte eftermiddagsafgange for 140-ruten mellem Otterup og Odense. Og for 191-ruten mellem Bogense og Odense gælder det, at to morgenafgange og tre eftermiddagsafgange er strøget.

Natbusafgangene er generelt på deroute over Fyn, og på Nordfyn gælder det for den seneste af 191N-afgangene.

Fynbus fortæller, at kun få passagerer benytter de snart nedlagte afgange.

Uddannelsesruterne 841U og 842U fra Nordfyns Gymnasium mod Tarup og Stige vil ligeså opleve nedskæring i afgange, hvor de sene eftermiddagsafgange bliver nedlagt om tirsdagen og torsdagen. Både 814U og 815U fra Syddansk Erhvervsskole mister deres formiddagsafgange.

På 140- og 191-ruterne bliver der en masse småjusteringer af afgangstidspunkter.