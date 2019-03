Bliv industritekniker: Der er job til alle

REA Automatdrejning i Otterup gør meget ud af at uddanne egne industriteknikere. Annoncerer virksomheden efter uddannede industriteknikere, kommer der få om nogle ansøgninger overhovedet.

Otterup: Der er så stor rift om industriteknikere, at man som lærling ikke behøver ligge søvnløs over manglende udsigt til at få job.

Hos REA Autodrejning i Otterup gør man meget ud af at uddanne sine egne industriteknikere. Alternativet er, at det vil blive ganske vanskeligt at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Annonceres der efter industriteknikere på normal vis, er der ingen garanti for gevinst.

Direktør Lone Demant Nielsen er derfor selvsagt også glad for, at Mette Bak Jensen har valgt at blive hos virksomheden i en fast stilling efter sin læretid på fire år.

- Mette er ud over at være fantastisk dygtig også en meget værdsat og efterspurgt kollega. Hun går ydmygt til sin opgaver og løser dem altid omhyggeligt og meget pligtopfyldende. Mette indgår sammen tre andre dygtige industriteknikere, der også for nylig er blevet færdige med deres læretid hos os, i en stærk trup af unge meget kompetente nye medarbejdere, lyder skudsmålet fra Lone Demant Nielsen.