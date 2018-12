Blev ramt af stresskollaps: Nu får Keld vasket tavlen ren i naturen

For syv år siden brød Keld Skytte Petersens verden sammen, da han blev ramt af et stresskollaps og en medfølgende depression. I dag finder han ro i livet ved at drage ud i den nordfynske natur og knipse med sit store kamera.

Nørreby Hals: Helt oppe på toppen af Nordfyn. På et øde sted langs kysten, hvor kun ganske få mennesker sætter sine fødder i løbet af en uge, vandrer Keld Skytte Petersen rundt blandt gallowaykvæg og vilde fugle. Iført camouflagetøj fra nærmest top til tå og med et Nikon-kamera med et 500 mm objektiv under armen. Han er på jagt - men ikke for at slå dyr ihjel.

Nej. Han vil tage billeder af havørne, musvåger, sæler, og hvad naturen ellers byder på i området ved Nærå Strand, som er et af Kelds favoritsteder på Nordfyn.

Omkring 350 dage på et år bruger Keld Skytte Petersen på at drage ud i den rå natur. Oftest på Nordfyn, men indimellem også i Vestjylland, når der skal ske lidt nyt. Og det er der en ganske god grund til.

- Jeg er ulidelig at være sammen for min kone, hvis jeg ikke får lov til at komme ud og få renset mit sind. Det behøver ikke at være en del dag - en time kan være nok - bare jeg kommer ud, fortæller Keld Skytte Petersen.

For omkring syv år siden tog Kelds liv en voldsom drejning. Han arbejdede dengang på Otterup Trælast, og livet var der fuld fart på. Men en dag gik klappen fuldstændig ned.

- En dag satte jeg mig til at tude, fordi min krop ikke kunne mere. Efterfølgende sad jeg i tre måneder i vores have i Bårdesø og kiggede ud i den blå luft, husker 58-årige Keld Skytte Petersen, som aldrig havde været ramt af sygdom før.

- Fire psykiatere og en overlæge fra psykiatrisk afdeling i Middelfart slog fast, at jeg havde haft et stresskollaps, som havde udløst en depression, og så led jeg af udbrændthed. De vurderede, at der var ikke mere arbejdsevne tilbage, og på kort tid blev min hjerne nærmest invalideret.