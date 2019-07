Bjørneklo under opsyn af drone

- Det er jo mange lange strækninger, både langs vandløb men også inde i moseområder, hvor der er lidt uvejsomt. Der er sådan en drone rigtig god. Der er mange tilsynsopgaver i denne opgave, og hvis dronen kan gøre det for os, så kan vi føre uendeligt meget mere tilsyn, end vi kan, hvis det er en mand, der går på en mark. Det koster jo mange medarbejder-ressourcer, siger Mette Højby, chef for Natur og Miljø i Nordfyns Kommune.

En tilsynsopgave som tidligere har været lagt i hænderne på kommunalt ansatte. På besværlig vis har de måttet forcere udfordrende terræn for at føre tilsyn.

Ny indsatsplan

I maj vedtog Teknik- og Miljøudvalget en revideret udgave af indsatsplanen mod bjørneklo. Hidtil havde kommunen bekæmpet bjørneklo i de første to meter langs offentlige vandløb. Efter de to meter var det landmandens opgave at fjerne resten.

- Bekæmpelse på de to meter var ikke effektivt, hvis ikke de resterende områder også blev bekæmpet, så ville der blive ved med at være frø i området. Med den nye bjørneklo-bekendtgørelse er den eneste håndhævelsesmulighed, kommunen har, at gå ud og bekæmpe på ejers regning, siger Mette Højby.

Med den nye opgave, som skal sørge for at lodsejerne selv bekæmper i højere grad, har der også været ekstra meget brug for at føre tilsyn.

- Vi har fået nogle erfaringer med brug af dronen til at føre tilsyn med bjørneklo. Vi ser nogle udviklingspotentialer på den. Næste år forventer vi at bruge den endnu mere, siger Mette Højby.