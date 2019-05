Billetsalget går lidt bedre til Kandis-koncert: Byfest undgår kæmpe underskud

Hårslev: Lidt over 250 billetter er nu solgt til Kandis-koncerten i Hårslev Hallen i forbindelse med byfesten i Hårslev.

For cirka en uge siden var der kun solgt 150, og dermed tyder det nu på, at de tre foreninger, Hårslev Boldklub, Hårslev Badminton- og Tennisklub og Hårslev Gymnastikforening, der står for planlægningen af byfesten i Hårslev, undgår et kæmpe underskud. Det fortæller Lasse Mogensen, der er formand i Hårslev Boldklub og er med til at arrangere byfesten.

- Det begynder at se okay ud, og vi regner med at nå 300 solgte billetter. Det kan nok ikke løbe helt rundt, men det bliver ikke så slemt, som vi frygtede i sidste uge. Og så håber vi på en god omsætning i baren.

I sidste uge valgte arrangørerne at sætte 350 billetter til salg på deal.dk. En billet uden mad koster normalt 225 kroner og kunne fås 40 procent billigere for 135 kroner.

- Vi solgte cirka 40 billetter på deal.dk, oplyser Lasse Mogensen.