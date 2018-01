Bogense: I november var købstaden vært, da verdenseliten i den yderst tilskuervenlige sportsgren cyklecross var samlet til 4. afdeling af sæsonens World Cup på havnen.

I februar 2019 ruller ryttere fra hele verden igen ind Bogense, når starten på VM i cyklecross går 2. og 3. februar. Men allerede på torsdag 1. februar går starten for billetsalget.

Med over 3000 gæster i november forventer arrangørerne, at VM bliver et endnu større tilløbsstykke.

- Hvis man køber sine billetter i tidsrummet til og med den 15. februar, kan man rent faktisk spare 20 procent af billetprisen, fremhæver Per Olesen, direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme, som sammen med den internationale cykleunion, UCI, Danmarks Cykle Union, DCU, Sport Event Denmark og Sport Event Fyn står bag arrangementet på Nordfyn.

Ifølge Per Olesen så kan en weekendbillet til 250 kroner købes i introduktionsfasen til 200 kroner og med gratis adgang for børn og unge under 16 år.

Åbning af billetsalget til VM 2019 i Bogense efterfølges umiddelbart af årets VM i Holland, som køres i weekenden 3. og 4. februar 2018. Billetter kan købes på crossdenmark.dk. /EXP