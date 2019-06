Billetsalg haltede til ny musikfestival: - Vi får nok en lille ørefigen

455 billetter blev solgt til Skamby Musikfestival. 900 solgte billetter ville få det hele til at gå i nul. Arrangør erkender, at det nok ender med et underskud.

Robin Birch har tidligere fortalt til avisen, at 900 solgte billetter ville få det hele til at gå i nul. I fredags, inden festivalen blev skudt i gang, havde man solgt 375 styk. Dermed blev der solgt 80 i indgangen på selve dagen.

- Vi mangler kun at få gjort regnskabet op ved Albani med hensyn til ølsalget. Vi har aldrig skænket så meget øl før i Skamby - 40 fustager med 25 liter i hver og drinks og shots ved siden af, men uanset hvad får vi nok en lille ørefigen, fordi billetsalget skal løfte den største del af indtægterne. Vi solgte 455, så vi kunne godt lige have brugt 200 mere - det ville have pyntet på resultatet, understreger han.

Men nu viser det sig, at den gode stemning kan blive ødelagt af et dårligt billetsalg. Robin Birch, formand for Skamby Boldklub og medarrangør af Skamby Musikfestival, fortæller:

Robin Birch, medarrangør af Skamby Musikfestival, hjælper nogle festivalgæster på plads med bilen. Robin Birch er ærgerlig over, at der kun blev solgt 455 billetter det første år til Skamby Musikfestival. Foto: Emil Hermann

Flytte toiletvogne

Skamby Musikfestival har et budget på 200.000 kroner, som tæller udgifter til musik, scene, mad mv. Festivalen er støttet af flere private sponsorer. Boldklubben dækker selv et eventuelt underskud.

- Enkelte sagde, at vi skulle have markedsført os bedre, men vi har både købt radiospots, annoncer i aviser og meget mere. 455 mennesker er i år gået hjem som et stort talerør for os. Og vi havde sågar gæster fra københavn, så vi er da kommet til ud til folk, siger Robin Birch.

Kommer der en festival igen næste år?

- Det er jeg ret overbevist om. Og det er ikke kun mig, der mener det. Det er hele arbejdsgruppens syn. Vi har fået meget ros for et gennemtænkt setup, god musik og venligt personale i madboder og barer. Gasbox, der sluttede festen af, gav en halv time mere, fordi de var så glade for at spille her.

- Næste år skal toiletvognene, som i år stod nede ved boldklubben, flyttes op på selve festivalpladsen - det har vi fået kritik for. Og næste år skal vi også have nogle aktiviteter for børnene tidligere på dagen, inden forældrene skal til festival, oplyser Robin Birch.