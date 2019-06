Med uagtsom kørsel som årsag kørte to mandlige bilister galt på Nordfyn. Den ene med så stor hastighed, at han endte med at vælte flere egetræer.

Nordfyn: Sædvanligvis er det en god ide at benytte sig af en motorsav, hvis man ønsker at fælde store træer. Nu var det heller ikke med ønsket om at nedlægge træer, at en 54-årig bilist fra Odense kørte galt, men resultatet blev noget nær det samme, som havde han brugt en motorsav.

"Udbyttet" blev flere væltede egetræer, da den mandlige bilist mandag klokken 16.11 kørte galt på Rugårdsvej ved Morud. Ifølge døgnrapporten fra Fyns Politi kan egetræerne ikke siges at være af den mindste slags. De havde en højde på cirka seks-syv meter og en stammetykkelse på cirka 20 centimeter.

Vejen mod træerne begyndte, da den 54-årige på en eller anden måde fik højre hjulpar ud i rabatten, hvilket medførte, at han mistede herredømmet over sin varebil. Han kørte tværs over vejen og videre ned i grøften, hvor træerne stod. Trods den voldsomme kollision slap bilisten uden personskade, oplyser politiet.