Bilist fløj ud over mur og landede på taget

Særslev: Vidner alarmerede torsdag aften lidt efter klokken 23 Fyns Politi, efter en bil var forulykket på Østergade i Særslev. Ifølge politiets oplysninger havde bilisten mistet herredømmet over bilen, som over en længere strækning ramte forskellige ting og nåede at påkøre kantstenen og en antennekasse, før den fløj ud over en cirka en meter høj mur.

- Sluttelig væltede bilen ned på en ubeboet og tilgroet grund, hvor bilen landede på taget, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.

Ifølge politiets oplysninger slap den 37-årige mand, som sad bag rattet, fra uheldet uden alvorlige skader. Vagtchefen oplyser, at manden blev taget med til en blodprøveudtagning for at få fastslået, om han kørte i påvirket tilstand.