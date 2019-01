Bil totalskadet af flugtbilist: - Man bliver sur

Bogense: En person går formentlig rundt med røde ører lige nu. I weekenden valgte en indtil nu ukendt bilist at flygte fra Gyldensteensvej i Bogense efter at have påkørt en parkeret bil, der efterfølgende blev skubbet cirka fire meter hen ad vejen og røg over i en anden bil. Den første bil er nu erklæret totalskadet, mens den anden bil slipper med en større reparation.

Det fortæller Daniel Jais Hansen, ejer af den totalskadede bil. Han bor i nummer otte på Gyldensteensvej.

- Man bliver selvfølgelig sur, når en person ikke melder sig. Skaderne har ret store konsekvenser for os, der er blevet berørt af påkørslen. Vi håber på, at forsikringen tager det hele, så sagen ikke kommer til at koste os noget, men nu må vi se. Jeg ved, at den anden bil, som vores bil røg over i, skal repareres for mellem 16.000 til 18.000 kroner, og de skal også betale en ret stor selvrisiko, siger han.

Påkørslen skete omkring klokken 02:34 natten til søndag. Politiet sikrede sig efterfølgende kofangeren, der røg af i forbindelse med påkørslen, men det lykkedes ikke ordensmagten at finde frem til bilisten.

Daniel Jais Hansen er rimelig sikker på, at han har de oplysninger, som politiet skal bruge for at komme i kontakt med flugtbilisten.

- I løbet af søndagen fik jeg at vide, at der lå en sølvgrå Peugeot i grøften længere ud af Gyldensteensvej. Her manglede kofangeren, og bilen havde fået et voldsomt tryk på højre side af fronten. Jeg skrev nummerpladen ned og har videresendt oplysningerne til politiet. Vi kan ikke med sikkerhed vide, at det er den bil, men meget tyder i hvert fald på det, siger Daniel Jais Hansen.

Bilen i grøften forsvandt igen omkring klokken 13 søndag. Daniel Jais Hansen ved ikke, hvem der har fjernet den.