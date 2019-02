Bogense: Torsdag eftermiddag omkring klokken 16:40 ønsker en dansk mand at prøvekøre en hvid VW Touran hos Fyns Bilsalg på Odensevej i Bogense.

Manden fremviser et gyldigt kørekort med billede og et gyldigt sygesikringsbevis, og der bliver dermed lavet en såkaldt køreseddel til ham. Men manden kommer aldrig tilbage med bilen med prøvepladen AM54, fortæller Morten Olsen, ejer af Fyns Bilsalg i Bogense.

- Vi forsøger at ringe til det nummer, som han har oplyst til os, men det eksisterer ikke. Vi forsøger også at ringe til det nummer, som han brugte, da han ringede til vores forretning, men her bliver telefonen ikke taget. Vi er dermed klar over, at der er et eller andet galt, og derfor ringer vi til politiet. De fortæller os, at det kørekort, som han har fremvist, er meldt stjålet, oplyser Morten Olsen og tilføjer:

- Nu er sagen overgivet til politiet, så hvis du ser noget eller ved noget, så er det dem, du skal kontakte.

Morten Olsen har dog selv forsøgt at hjælpe til med efterforskningen ved at dele et opslag på virksomhedens facebookside med et billede den stjålne bil. Fredag eftermiddag var opslaget delt 237 gange.