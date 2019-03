Bogense: Går man og overvejer at købe eller sælge bolig, og er man i tvivl om, hvordan man skal forholde sig, så er der torsdag 14. marts kl. 19 hjælp at hente på Bogense Bibliotek. Her kommer advokat Søren Olesen og ejendomsmægler Karl Peter Lyhr og fortæller om, hvordan en hushandel foregår. De kommer bl.a. ind på, hvordan man fastsætter prisen på huset, og på de juridiske aspekter ved hushandel, ejerskab og hæftelse.

Der er gratis adgang.