Bibliotek: Børn og unge prøver kræfter med 3D-design

Otterup: Onsdag 13. februar mødes teknologi og kreativitet i Kuplen på Otterup Bibliotek.

Søren Kring fra teknologivirksomheden Kidsprint står for en sjov og spændende workshop, hvor op til 14 børn og unge kan tage computer og madpakke med og prøve at 3D-designe.

I løbet af fire timer lærer de et par nyttige gratisprogrammer at kende, som de så bruger til at 3D-designe deres helt egne smykker, legetøjsfigurer eller andre ting de har lyst til at lave. Og selvfølgelig får de deres 3D-print med hjem bagefter.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra biblioteket.

- Du tegner en ting, for eksempel en æske, i et program på computeren - og få minutter senere står du med den samme æske i hånden, formet i plastik. Når du tegner det på computeren er det 3D-design, og når du får en bestemt maskine til derefter at bygge det i plastik er det 3D-print.

Daniel Smücher Windolf, projekt- og kulturformidler ved Nordfyns Bibliotek & Borgerservice, fortæller:

- Vi har et stykke tid nu haft to 3D-printere på Otterup Bibliotek, for at kunne udbrede kendskabet til den nye teknologi, og give folk adgang til at prøve den selv. På den måde har vi også set hvordan forskellige mennesker får meget forskellige ting ud af det: der er voksne, som skaber ting til at fjernbetjene deres rullegardin hjemme i stuen, og der er børn, som gerne vil lave statuer af deres yndlingsfigurer fra bøger, spil og serier. Så der er altså både folk, der udlever opfinderdrømme, og andre der bruger det til at udtrykke sig kunstnerisk og legende.