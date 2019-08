Bestyrelsen bag Geværfabrikken om velbesøgt Ahlberg-udstilling: - En stor succes

Bestyrelsen bag Otterup Geværfabrik er klar til at hjælpe igen, nu hvor det tyder på, at Geværfabrikken skal huse en ny udstilling næste år.

- Vi søgte efter frivillige og fik tilknyttet cirka 30 frivillige, som har hjulpet os. Det er vi meget benovet over, og vi har af NEET fået betaling for de frivillige timer, vi har bidraget med, påpeger Ole Rasmussen.

Bestyrelsen bag Geværfabrikken har blandt andet hjulpet med at rekruttere frivillige folk, der kunne være med til at passe udstillingen i åbningstiden.

- Vi har fra bestyrelsens side oplevet det som en stor succes. Vores ønske var at få lidt mere liv i huset, og det må vi da sige, at der har været de sidste tre måneder, siger Ole Rasmussen, formand for bestyrelsen bag Otterup Geværfabrik.

Otterup: Bestyrelsen bag Otterup Geværfabrik glæder sig over alle de positive effekter, som den nu lukkede Ole Ahlberg-udstilling har haft for dem.

Store visioner

Visionerne er store for at omdanne Otterup Geværfabrik til et moderne og tidssvarende Kultur- og Medborgerhus. Geværfabrikkens bestyrelse har tidligere på året søgt om et kommunalt tilskud på tre millioner kroner, der skal bruges til at realisere første fase af et storstilet projekt på 13-14 millioner kroner.

Otterup Geværfabrik fik på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde i januar tilsagn om 75.000 kroner til et opstartsprojekt for Kultur- og Medborgerhusets fremtidige udvikling, udarbejdet af en udvalgt arkitekt.

Geværfabrikkens bestyrelse har i foråret afholdt et borgermøde og workshops. Det endelige projektforslag, der er baseret på forårets borgerinddragelse, blev i juni forelaget Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget. Udvalgsformand Mette Landtved-Holm (V) oplyser følgende om sagen:

- Ansøgningen fra bestyrelsen er sendt videre til de kommende budgetforhandlinger. Det er sådan set rigtigt fint, at bestyrelsen har valgt at dele et så omfattende projekt op i flere faser. De søger foreløbig kommunen om tre millioner kroner for at få nogle basale ting på plads - toiletter, handicaptoiletter, elevator osv - som de typisk ikke vil kunne få penge til fra en fond. Hvis kommunen kan hjælpe dem i gang, vil bestyrelsen også stå stærkere i forhold til at få midler fra forskellige fonde til andre dele af projektet.